Ponte San Giorgio sana la ferita, ma a Genova la cicatrice è indelebile (Di lunedì 3 agosto 2020) Settecentoventi giorni lunghi come un dolore, come un’assenza. Quella del Ponte Morandi dallo skyline assolato di Genova, quella delle quarantatre persone a cui il crollo ha tolto la vita. Ad altre invece la sciagura del 14 agosto 2018 ha tolto una casa. Per questo, oggi che le linee disegnate da Renzo Piano non vivono più soltanto in un rendering ma sono finalmente un nuovo viadotto che scavalca il Polcevera, non può esserci festa o celebrazione. Oggi, con l’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, lo Stato italiano sana almeno in parte una ferita che sanguinava da due anni. Ripresa la circolazione, però, a Genova rimarrà indelebile la cicatrice che segna i familiari delle vittime, le stesse a ... Leggi su ilblogdellestelle

