Ponte di Genova, perché è stato dedicato a San Giorgio (che non è il patrono della città) (Di lunedì 3 agosto 2020) Si chiamerà ufficialmente “Genova San Giorgio” il Ponte costruito sulle macerie dell’ ex Morandi. Ma San Giorgio non è il santo patrono della città, come verrebbe spontaneo pensare. Il protettore della città è San Giovanni Battista, le cui reliquie sono conservate nella cattedrale di San Lorenzo, la sua chiesa più importante. Ma in realtà la città è profondamente legata al cavaliere che uccise il drago, tanto da ‘adottare’ proprio la croce di San Giorgio – rossa su fondo bianco – come vessillo della Repubblica di Genova. Pare che già fosse in uso nel 1096, ed è tuttora presente nel gonfalone ufficiale ... Leggi su ilfattoquotidiano

