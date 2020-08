Ferrari: -42% ricavi netti, Covid dimezza consegne (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 03 AGO - Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 571 milioni di euro, in diminuzione del 42%. Le consegne totali sono 1.389, dimezzate rispetto all'anno ... Leggi su corrieredellosport

corneliride : Ferrari: -42% ricavi netti, Covid dimezza consegne Utile semestre scende a 9 milioni - fisco24_info : Ferrari: -42% ricavi netti, Covid dimezza consegne: Utile semestre scende a 9 milioni - Mafara72 : RT @ultimenotizie: #Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 571 milioni di euro, in diminuzione del 42%. Le con… - ultimenotizie : #Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 571 milioni di euro, in diminuzione del 42%. L… - nicolettagiust1 : RT @repubblica: I ricavi di Ferrari scendono del 42% nel secondo trimestre ma il bilancio resta in utile -