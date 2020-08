Estate, vacanze, caldo, abitudini alimentari scorrette: l’irregolarità intestinale si combatte con l’idratazione (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Estate e le vacanze sono sinonimo di lunghi viaggi, cambiamenti, caldo e abitudini alimentari altalenanti. Tutti questi fattori portano ogni anno milioni di Italiani a dover affrontare un fastidioso problema, l’irregolarità intestinale. Sono soprattutto le donne a soffrirne a causa delle frequenti oscillazioni ormonali estive che rendono ancora più faticoso questo periodo. Per combattere i fastidi legati alla stipsi uno degli alleati fondamentali è sicuramente l’idratazione. Diversi studi1 hanno evidenziato come un maggiore consumo di acqua possa contribuire a regolarizzare l’intestino. Le persone, in salute, ma con minori livelli di idratazione possono, infatti, iniziare ad avere problemi di stipsi più ... Leggi su meteoweb.eu

SoloLibri : RT @GiuliaCiarapix: Su @ilfoglio_it ho stilato una piccola lista di consigli di lettura per l'estate abbinando anche una meta - tutta itali… - ettoremaria : “Stessa spiaggia, stesso mare”. L’estate 2020, insolita e nervosa, della #Politica italiana, i luoghi prediletti da… - lucy_esposito : RT @SiciliaPreziosa: #LuceEBuio tra i colori del mare e della sabbia della costa di #SanVitoLoCapo, una delle mete da visitare in #Sicilia… - GILIOLADEBORTOL : Luca Zaia, ecco dove trascorrerà le sue vacanze estive: tutto l'orgoglio veneto del Doge - mrsgods : Odio l’estate perché sono una persona sola circondata da gente che si diverte e mi racconta le sue vacanze. Io sono piena ridatemi l’uni -

Ultime Notizie dalla rete : Estate vacanze

ViaggiNews.com

E insomma questa faccenda del Covid-19 non ci molla. Per quanto si stiano cercando modi per non pensarci lui c’è anche se non si vede.. si è tentato di cadere in facili distrazioni analizzando i compl ...Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non è a Formentera con la moglie: la fake news costruita con foto del 2011. La fake news su Giorgio Gori a Formentera Una fake news rilanciata anche dai grandi quo ...