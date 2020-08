Caltanissetta, lasciano il cane sotto al sole senza cibo né acqua: in fin di vita (Di domenica 2 agosto 2020) Una coppia residente a Caltanissetta sembra aver lasciato il proprio cane sul balcone per due giorni sotto al caldo torrido, senza cibo né acqua. A Caltanissetta un animale ha vissuto due giorni di sofferenza, senza cibo né acqua, con temperature vicine ai 40 gradi. Un cagnolino è in fin di vita a causa del litigio … L'articolo Caltanissetta, lasciano il cane sotto al sole senza cibo né acqua: in fin di vita è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40 gradi: è in fin di vita - peppe844 : RT @Corriere: Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40 gradi: è in fin di vita - biluffo : Due perfetti deficienti Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40°: ora è in fin di vita - AlePol65_2 : RT @melenagauss: Chi sono le vere bestie? Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40°: ora è in fin di vita https://t.co… - melenagauss : Chi sono le vere bestie? Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40°: ora è in fin di vita -