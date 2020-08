Belen Rodriguez, mamma Veronica attacca De Martino: “Le bugie fanno male” (Di domenica 2 agosto 2020) Belen Rodriguez, la madre Veronica dopo le tante frecciatine si è lasciata andare ad un lungo sfogo social. Le sue parole saranno per De Martino? foto facebookVeronica Cozzani, è lei la madre della famosa showgirl argentina che più volte anche se in modo velato è stata vittima delle battutine del conduttore napoletano, sembra però che questa volta abbia deciso di rispondere. E per farlo ha usato il mezzo più famoso nel mondo virtuale, ovvero i social e nello specifico instagram, dove ha scritto lo sfogo che in poco tempo ha fatto il giro del web. Belen Rodriguez, mamma Veronica attacca Stefano De Martino: ecco le prove Stefano De ... Leggi su chenews

zazoomblog : Belen Rodriguez duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio” - #Belen #Rodriguez #sfogo #della… - zazoomblog : Belen Rodriguez duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio” - #Belen #Rodriguez #sfogo #della - zazoomblog : Belen Rodriguez torna single ma non troppo Nel suo cuore Michele Morrone - #Belen #Rodriguez #torna #single - zazoomblog : Belen Rodriguez torna single ma non troppo Nel suo cuore Michele Morrone - #Belen #Rodriguez #torna #single - lumieredelhiver : RT @risolutamente: Persone: mangiano come porci ma hanno la linea di Belen Rodriguez Io: respiro e aumento di otto chili -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez, estate orribile: l'indiscrezione, si dice che la sorella Cecilia... LiberoQuotidiano.it Per Mariana Rodriguez un nuovo amore, altro che De Martino per lei c’è Cristiano

Qualche giorno fa Mariana Rodriguez ha voluto mettere i puntini sulle i. Non ha nessuna relazione, nessun flirt con Stefano de Martino e forse questa precisazione è arrivata anche perchè nella vita de ...

Belen Rodriguez, il balletto in perizoma a prua sullo yacht: lato B da impazzire

Domenica mattina, sole splendente, a prua di una barca privata in un mare da sogno. Questo il contesto in cui si esibiscono Belen Rodriguez e la sorella Cecilia Rodriguez, una coppia da impazzire. Le ...

Qualche giorno fa Mariana Rodriguez ha voluto mettere i puntini sulle i. Non ha nessuna relazione, nessun flirt con Stefano de Martino e forse questa precisazione è arrivata anche perchè nella vita de ...Domenica mattina, sole splendente, a prua di una barca privata in un mare da sogno. Questo il contesto in cui si esibiscono Belen Rodriguez e la sorella Cecilia Rodriguez, una coppia da impazzire. Le ...