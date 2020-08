Treni e coronavirus: Lombardia contro il Governo. Autorizza tutti i posti a sedere. NTV sospende (Di sabato 1 agosto 2020) Il Governo ha confermato il distanziamento dei posti in treno, ma in Lombardia, invece, si potranno continuare ad utilizzare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici, almeno per il momento. Intanto, NTV, attraverso Cattaneo, annuncia: «Siamo cotretti ad annullare i convogli, i passeggeri non troveranno Treni». Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - Agenzia_Ansa : Mit, ok deroga distanziamento su treni a lunga percorrenza. Non si possono usare sedili contrapposti senza 1 metro… - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - FirenzePost : Treni e coronavirus: Lombardia contro il Governo. Autorizza tutti i posti a sedere. NTV sospende - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ord… -