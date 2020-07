Politico Usa 'no mask' morto di Covid, Burioni: 'Si è battuto contro la mascherina al comizio di Trump e si è ammalato' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Si è battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria, si è ammalato di Covid-19 ed è purtroppo appena morto ' . è quanto scrive il virologo sulla pagina Facebook di 'Medical ... Leggi su leggo

mau13_mau : Incommentabile sia come politico (diciamo così) che come uomo?? #salviniaprocesso #salvinisciacallo #SalviniPremier… - polisblogit : Muore politico USA no mask, Burioni: serve prudenza | Brasile, Bolsonaro: ho la muffa nei polmoni - jeffblq : @matteosalvinimi Senatore le domando: quale politico disse che chi usa i bambini per scopi propagandistici non è cr… - simonettasc : RT @alex211172: @VenezianiMar @simonettasc Ormai la storia, incominciata nel '94, si ripete ciclicamente; per far fuori l'avversario politi… - 16_opamp : @ritadallachiesa @GiorgiaMeloni questo tweet cos'è un lacchè alla Meloni... che PRETENDE la solidarietà tra donne q… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Usa Herman Cain muore di covid-19, era contrario alla mascherina Giornalettismo Usa, Biden: "Trump ha dimostrato di non poterci difendere dalla pandemia"

News Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Fun Cucina Telearena ...

Informazione in Italia a rischio: pressioni politiche, oligopolio, minacce ai giornalisti, discorsi d’odio

Il panorama dei media in Italia è a “medio rischio” quanto a indipendenza politica, pluralismo, inclusività sociale e protezione dei giornalisti, situazione che il mercato digitale dell’informazione h ...

News Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Fun Cucina Telearena ...Il panorama dei media in Italia è a “medio rischio” quanto a indipendenza politica, pluralismo, inclusività sociale e protezione dei giornalisti, situazione che il mercato digitale dell’informazione h ...