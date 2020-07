Il massacro di Ekaterinburg: nel 1918 la caduta dello zar (Di giovedì 16 luglio 2020) Nei primi del Novecento la situazione in Russia era molto diversa rispetto a soltanto pochi anni prima. Una delle dinastie più potenti della Storia correva inevitabilmente verso la sua completa estinzione, e nel modo più tragico: con il massacro di Ekaterinburg. I ROMANOV DECADUTI Lo zar Nicola II di Russia aveva abdicato rinunciando ai suoi … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : massacro Ekaterinburg

Città Nuova

La storia del regno di Nicola II dei Romanov, ultimo imperatore della Russia, dalla tragedia di Chodynka al massacro di Ekaterinburg, subito dopo la rivoluzione di febbraio. Created with Sketch. Con c ...La storia del regno di Nicola II dei Romanov, ultimo imperatore della Russia, dalla tragedia di Chodynka al massacro di Ekaterinburg, subito dopo la rivoluzione di febbraio. Created with Sketch. Con c ...