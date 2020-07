Ue, Conte: 'Mai come oggi Italia ha orientato risposte a crisi pandemia' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'La crisi determinata dalla pandemia è simmetrica. Il Consiglio Ue deve mostrarsi all'altezza di una coraggiosa visione, non può mancare un obiettivo di portata epocale. Solo uniti riusciremo a ... Leggi su tgcom24.mediaset

AMorelliMilano : I grandi proclami propagandistici di #Conte si scontrano con la realtà: altro che 400 miliardi, tantissimi non hann… - fattoquotidiano : Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’in… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Autostrade, verso l’ingresso dello s… - fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: Ue, Conte: 'Mai come oggi Italia ha orientato risposte a crisi pandemia' #coronavirus - jacopogiliberto : RT @Michele_Anzaldi: Titolo Atlantia in Borsa: ieri -15%, oggi +21%. Mai visto un modo di fare simile, che danneggia i risparmiatori e prem… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mai Ue, Conte: "Mai come oggi Italia ha orientato risposte a crisi pandemia" TGCOM Ue, Conte: “In questa crisi nessuno non può avvantaggiarsi a scapito di altri: o perderemo tutti”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo straordinario previsto per il 17 e il 18 luglio. Al centro del vertice ci sarà il Rec ...

Conte “No a compromessi al ribasso, Recovery Fund entro luglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti, per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Europeo sia assunta entro luglio e non sia svilita con soluzioni al ribasso. Sa ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo straordinario previsto per il 17 e il 18 luglio. Al centro del vertice ci sarà il Rec ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti, per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Europeo sia assunta entro luglio e non sia svilita con soluzioni al ribasso. Sa ...