Mario Borghezio accusato di aver rubato libri e documenti storici dall’Archivio di Stato: “Volevo solo fotocopiarli” (Di martedì 14 luglio 2020) Era Stato accusato di aver cercato di portare a casa libri e carte storiche dall’Archivio di Stato di Torino. Ora l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio ha spiegato che che si sarebbe trattato di un equivoco: “Volevo solo fotocopiarli, poi li avrei restituiti”, ha spiegato al pm Francesco Pelosi che indaga per furto e tentato furto. Nella sua abitazione, come riportato da Repubblica, nel corso di una perquisizione sono state trovate circa 700 pagine di documenti fotocopiati. La vicenda risale al novembre scorso, quando un’impiegata dell’Archivio aveva denunciato Borghezio per aver violato il regolamento interno, trafugando una serie di carte disponibili ... Leggi su ilfattoquotidiano

