Cellino rapinato: “Sono tornato a casa con la faccia insanguinata” (Di martedì 14 luglio 2020) Brutta disavventura per Massimo Cellino domenica pomeriggio. Il presidente del Brescia è infatti riuscito a sventare un tentativo di rapina nel parcheggio di un supermercato. Il numero uno delle rondinelle si è infatti difeso dai malintenzionati che volevano sfilargli l'orologio. Intervistato dal Corriere Della Sera Cellino ha raccontato l'accaduto.Cellino: "SANGUE SU TUTTA LA faccia"caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="300" Cellino (getty images)/captionQuesto il racconto dell'ex presidente del Cagliari: "Ero in auto e ho visto davanti a me uno sulla moto, con il casco sul serbatoio e la mascherina in faccia, facendo scattare l’apertura dell’auto si sono aperti anche gli specchietti e ho visto un’altra persona arrivare alle ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cellino rapinato: 'Sono tornato a casa con la faccia insanguinata' - -