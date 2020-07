Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Nell’ultima FOTO che la ritrae in costume, i fan si sono scatenati nei commenti, tra apprezzamenti e parole pesanti con frasi come: “Con tutta quella plastica danneggi il mare”, si legge. https://www.instagram.com/p/CCf2nbsn5Nh/ Leggi su sportface

MicK_ele : @MarcoFinizio74 @aronhector1861 @CarloCalenda Ma ci rendiamo conto dell'idiozia della polemica? La Azzolina è stata… - VittorioBotti : @vladiluxuria Mi scuso per l'intromissione, ma quale lo scopo, a che o a chi può servire questo post? Senza polemic… - PaolaMaria76 : @AzzolinaLucia Che polemica spicciola.. prima o dopo sempre aspettare si deve.. poi se è anche sotto scorta. - zazoomblog : Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) - #Polemica #sotto #Belen:… - zazoomnews : Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) - #Polemica #sotto #Belen:… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sotto Polemica sotto un post di Belen | “Con tutta quella plastica danneggi il mare” FOTO Zazoom Blog Zampini e Varriale, la lite social infiamma il web

Varriale replica contestando Sarri Arriva il commenti di Varriale sotto il post di Zampini e sa di provocazione ... Sui social infuria la polemica Varriale-Zampini Centinaia i commenti dei follower e ...

Sonia Bruganelli pubblica la foto di una hater e scatena la bufera: «Perché la faccia me la devo rifare io?»

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non ha paura di attirare le critiche e condivide sui social tutto quello che ritiene più opportuno. Sotto accusa per aver ostentato più volte il suo stile di ...

Varriale replica contestando Sarri Arriva il commenti di Varriale sotto il post di Zampini e sa di provocazione ... Sui social infuria la polemica Varriale-Zampini Centinaia i commenti dei follower e ...Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non ha paura di attirare le critiche e condivide sui social tutto quello che ritiene più opportuno. Sotto accusa per aver ostentato più volte il suo stile di ...