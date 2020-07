Notizie del giorno – Rinviata una partita per 14 positivi al Covid, le reazioni dopo i rigori di Juve-Atalanta, due calciatori nei guai (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, domenica 12 luglio. TROPPI positivi, Rinviata UNA partita – E’ stata Rinviata la partita tra Avaí­ e Chapecoense, in programma oggi e valida per i quarti di finale del Campionato di Santa Catarina, in Brasile. La decisione è stata comunicata attraverso una nota, i provvedimenti sono arrivati perché una delle squadre aveva 14 casi confermati di Coronavirus. Sono state posticipate, dunque, altre tre partite dei quarti di finale. Si giocherà soltanto la sfida tra Atletico Tubarao e Concordia, in programma martedì 14 luglio e valida per la zona retrocessione. (L’ARTICOLO COMPLETO) LE reazioni dopo ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 20 : 10 proteste in Calabria dove manifestanti hanno bloccato la Statale 18 ad Amantea in provincia di Cosenza per protestare contro ...

proteste in Calabria dove manifestanti hanno bloccato la Statale 18 ad Amantea in provincia di Cosenza per protestare contro ... Il disastro Ferrari e le ultime sulla Serie A : le notizie del giorno

Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 18 : 10 Rivera in consiglio dei ministri la vicenda su autostrade l'ultima proposta prevededelle ricerche di Firenze su Come integrare ...

Il disastro Ferrari e le ultime sulla Serie A: ascolta le notizie del giorno

Spagna: elezioni, affluenza in Galizia cresce di 4 punti, nei Paesi Baschi calo dell'1,14

Le paure di un alto tasso di astensione sono state smentite anche nei Paesi Baschi dove si è registrata solo una breve flessione dell'1,26 per cento: 14,14 rispetto al 15,40 per cento del 2016.

Virus, Messico: più morti che in Italia

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 13 LUG - Il Messico è diventato il paese al mondo con il quarto più alto bilancio di morti da Covid-19, davanti all'Italia, secondo i funzionari sanitari messicani.

Le paure di un alto tasso di astensione sono state smentite anche nei Paesi Baschi dove si è registrata solo una breve flessione dell'1,26 per cento: 14,14 rispetto al 15,40 per cento del 2016. (Spm) ...(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 13 LUG - Il Messico è diventato il paese al mondo con il quarto più alto bilancio di morti da Covid-19, davanti all'Italia, secondo i funzionari sanitari messicani. "Ci so ...