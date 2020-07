“Vivo un incubo. Ho paura di dire la verità” la lettera anonima di un calciatore gay in Premier (Di sabato 11 luglio 2020) Il sito di Gianluca Di Marzio riporta alcuni stralci di una singolare lettera anonima indirizzata alla Premier League. Ha scriverla un calciatore gay che parla della sua situazione, ma soprattutto della sua paura a fare coming out “Vivo un incubo. Ho paura che dire la verità renda le cose peggiori”. La paura di veder spezzato il suo sogno solo perché “diverso” “Da bambino tutto quello che volevo era fare il calciatore. Alla fine ci sono riuscito, ma c’è qualcosa che mi rende diverso dalla maggior parte dei giocatori di Premier: sono gay”. Qualcuno conosce la verità, ma solo le persone a lui più vicine “Solo i membri della ... Leggi su ilnapolista

napolista : 'Vivo un incubo. Ho paura di dire la verità' la lettera anonima di un calciatore #gay in #Premier - ilNapolista - ILOVEPACALCIO : Lettera di un calciatore gay: 'Vivo un incubo. Spero un giorno di potermi esporre senza problemi' - andrea_pecchia : #PremierLeague, lettera del calciatore gay: 'Vivo un incubo: il mondo del calcio non è pronto'. Davvero toccante.… - ETGazzetta : La #lettera del #calciatore #gay della #Premier League: 'Vivo un #incubo: il mondo del #calcio non è pronto' - Bettabetta59 : RT @IlariaBifarini: Potete mobilitare tutte le bande di troll che volete. Non dimenticherò mai i 70 lunghissimi giorni di prigionia e aboli… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vivo incubo Giovanna Botteri e il Coronavirus in Cina: “Tutto si è fermato all’istante” Thesocialpost.it