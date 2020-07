La protesta contro il razzismo e la furia iconoclasta (Di venerdì 10 luglio 2020) La chiamano iconoclastia. Se consultiamo la “Treccani”, leggeremo: “La dottrina e l’azione di coloro che nell’Impero bizantino, nel sec. 8° e 9°, avversarono il culto religioso e l’uso delle immagini sacre. La lotta contro le immagini cominciò con le disposizioni prese nel 726 dall’imperatore Leone III Isaurico, mosso sia da considerazioni di ordine pratico immediato (togliere un argomento all’incalzante propaganda musulmana che accusava di idolatria i cristiani) sia dalla preoccupazione della crescente influenza sulle masse popolari dei monasteri e dei monaci, presso i quali si trovavano immagini particolarmente e fanaticamente venerate”. Da quel tempo di furibondi scontri religiosi, che sfociarono poi nelle Crociate, in molte altre fasi della storia si è assistito all’iconoclastia il ... Leggi su quotidianpost

