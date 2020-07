Roma, avvicina un’anziana e le scippa la collana d’oro: i cittadini coraggiosi inseguono il ladro (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha avvicinato un’anziana 76enne anni che stava camminando in via Alberto Pollio e le ha strappato la catena d’oro dal collo. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono corsi in suo aiuto e, a quel punto, lo scippatore, un 25enne, pregiudicato della provincia di Viterbo ha cercato di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento, terminato dopo pochi metri, quando lo scippatore è stato raggiunto dai coraggiosi cittadini che hanno assistito alla scena e dopo averlo bloccato lo hanno consegnato ai Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone intervenuti. La collana d’oro è stata recuperata e restituita alla proprietaria, mentre il 25enne è stato arrestato e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, avvicina un’anziana e le scippa la collana d’oro: i cittadini coraggiosi inseguono il ladro - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: Il fine settimana si avvicina e noi ci si prepara... Tocca a noi riprenderci la città #sulatestaRoma - Retake_Roma : Il fine settimana si avvicina e noi ci si prepara... Tocca a noi riprenderci la città #sulatestaRoma - Danila9631 : RT @dangelosalvato5: L’Atalanta se vince la prossima si avvicina alla vetta ed arriva prima. La Juve rosica e fa uscire la storia del loro… - Wolfango83 : RT @dangelosalvato5: L’Atalanta se vince la prossima si avvicina alla vetta ed arriva prima. La Juve rosica e fa uscire la storia del loro… -