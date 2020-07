Milano: ricoverato in ospedale rapina gli altri pazienti, arrestato (Di giovedì 9 luglio 2020) Era arrivato in ospedale trasportato in ambulanza nella giornata di martedì 7 luglio, ma subito dopo il suo ricovero il paziente, un tunisino di 35 anni, ha cominciato a vagare per le corsie dell’ospedale. L’atteggiamento del nord africano ha insospettito un infermiera che, scrupolosamente, lo ha seguito nel suo girovagare. A un certo punto il tunisino sfruttando l’assenza di una paziente si è impossessato della borsa contenente gli effetti personali. La solerte infermiera però non si è lasciata sfuggire l’azione criminale e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute arrestando l’uomo e imputandogli l’accusa di tentato furto aggravato, per il 35 enne, già con precedenti per reati contro il patrimonio sono scattate le manette. L'articolo ... Leggi su italiasera

Sono 71 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 “debolmente positivi”. I nuovi decessi sono 12 per un totale complessivo di 16.725 morti in regione. Sono in ca ...

Il bar sorge a ridosso di piazza Milano e, una settimana fa ... e i quattro che poi l’hanno colpito con tale ferocia da farlo ricoverare in coma e in pericolo di vita. «Gli avevamo negato ...

