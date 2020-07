La Raggi sgombera il campo rom. E Zingaretti vuol prendersi i meriti. Per la Regione, Castel Romano va liberato subito. Ma dimentica che la legge per il Covid lo impedisce (Di giovedì 9 luglio 2020) Come sempre, ai problemi ci deve mettere una pezza Virginia Raggi. È successo tante volte in passato ed è ricapitato anche per la vicenda del campo rom di Castel Romano per il quale la sindaca ha disposto lo sgombero, a fronte dell’immobilismo della Regione Lazio. Anzi peggio perché oltre a non aver mosso un dito, il governatore Nicola Zingaretti in questi tempi si è limitato a dire che l’insediamento deve essere sgomberato immediatamente dimenticandosi, però, che la legge stessa lo vieta a causa dell’emergenza Covid-19. A denunciare tutto è il capogruppo e portavoce M5s, Giuliano Pacetti, che ha deciso di mettere i puntini sulle i spiegando a tutti la catena ... Leggi su lanotiziagiornale

Castel Romano, Zannola (Pd): «Su piano rom giunta Raggi ha speso…

«Il dibattito sul “villaggio” di Castel Romano lo trovo surreale. Probabilmente ha ragione chi sostiene che il profumo di campagna elettorale e la ricerca di facile consenso, come già accaduto in pass ...

La confusione è grande. A Roma si evidenzia un nuovo scontro tra il governatore Nicola Zingaretti e il sindaco Virginia Raggi. Il nodo di questa lite è lo sgombero di un campo rom. L’uno e l’altra se ...

