DayDreamer, anticipazioni 9 luglio: il piano di Remide (Di giovedì 9 luglio 2020) anticipazioni puntata di oggi della Soap DayDreamer. In onda su Canale5 DayDreamer: Remide vuole aiutare Can e Sanem a coronare il loro sogno di amore ed organizza per i due una trappola d’amore DayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.40. Vediamo la trama dell’episodio del 9 luglio. Remide affida a Can e Sanem la campagna pubblicitaria e la donna che ha vistoArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni 9 luglio: il piano di Remide dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

