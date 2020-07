Trono over Ida Platano osa senza Riccardo | Foto senza veli su Instagram (Di martedì 7 luglio 2020) Tra le principali protagoniste del Trono over di Uomini e Donne, l’ex dama Ida Platano ha di recente ammaliato i propri follower con uno scatto senza veli. Ida Platano sui social Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono senz’ombra di dubbio una delle coppie più chiacchierate del Trono over di Uomini e Donne. Una relazione intensa, … L'articolo Trono over Ida Platano osa senza Riccardo Foto senza veli su Instagram proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HarmonyHalliwel : RT @bedLiar23: Il trono over Rulez #uominiedonne - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #UrsulaBennardo e #SossioAruta festeggiano il battesimo della piccola Bianca. Tra gli invitati… - infoitcultura : ‘Trono over’, Ursula Bennardo e Sossio Aruta festeggiano il battesimo della piccola Bianca. Tra gli invitati Riccar… - shecomments : Ora che Cristian Gallella è ufficialmente single direi di chiamarlo al Trono Over ?? #uominiedonne - Lilla201092 : RT @bedLiar23: Il trono over Rulez #uominiedonne -