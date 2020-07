Lazio, passo indietro Lulic: “Scudetto mai stato nostro obiettivo…” (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio potrebbe aver detto addio al sogno scudetto. La sconfitta contro il Milan ha portato i biancocelesti a sette punti di stanza dalla Juventus. Forse troppi per continuare a sperare. Il capitano della squadra di Inzaghi Senad Lulic lavora per tornare nel finale di stagione e dare una mano nelle rotazioni anche se sugli obiettivi stagionali fa una sorta di passo indietro molto evidente.Lulic: "Scudetto mai stato nostro obiettivo"caption id="attachment 984047" align="alignnone" width="613" Torino-Lazio (getty images)/caption"Potrei anche rientrare", ha esordito Lulic parlando al portale svizzero Watson. Anche se poi sulla stagione: "Siamo dispiaciuti per la sconfitta contro il Milan. Ci è mancato tanto Immobile e i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, ma solo la qualificazione in Champions League. Manca da tempo e siamo riusciti a ... Leggi su itasportpress

