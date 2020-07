Corrente del Golfo come un frullatore nell’Atlantico: provoca mini turbolenze, possibili effetti su clima e pesca (Di martedì 7 luglio 2020) La Corrente del Golfo è uno dei grandi fattori coinvolti nel clima e nella produttività biologica dalla Florida a Terranova e lungo la costa occidentale dell’Europa. Mentre percorre la sua rotta fino alla costa orientale di Stati Uniti e Canada, porta la calda acqua salata dai Tropici fino al Nord Atlantico. Ma la Corrente crea anche un invisibile muro di acqua che divide due distinte regioni oceaniche: le acque più fresche e più dolci lungo il fronte settentrionale della Corrente del Golfo che vorticano in senso antiorario e le acque più calde e più salate lungo il fronte meridionale della Corrente che circolano in senso orario. Quanto rimescolamento dell’oceano si verifichi nella Corrente del Golfo è ancora questione di dibattito scientifico. Di conseguenza, i modelli oceanici che prevedono clima, meteo e ... Leggi su meteoweb.eu

PCPutignano : Protezione Civile Regione Puglia ?? [Puglia-C] #AllertaGIALLA per Vento dalle ore 12:00 del 07/07 per le successive… - Guidobaldo29 : @Sibilla96034949 @NoireButterfly_ Pensa che quel giorno nella mia zona salto la corrente x mezz'ora... Mi persi sia… - fabylib : @INPS_it Siete al corrente che la società che si occupa del call center (803164) a metà telefonata chiude la linea?… - Frances52779614 : RT @ilva87161350: @loiaconosalvat3 “Serenamente contemplava la corrente del fiume; mai un'acqua gli era tanto piaciuta come questa...Gli pa… - CasalecchioNews : Continua la campagna #Suleserrande, per sostenere il commercio di vicinato colpito dal #Coronavirus con donazioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrente del La corrente del fiume Thur le trascina via: ricerche in corso Corriere del Ticino Corsi pre-parto: dove farli in città

Frequentare corsi specifici permette di conoscere professionisti esperti del settore, quali medici e ostetriche, ma, allo stesso tempo, altre future mamme, con le quali stabilire contatti mirati al ...

Al via la seconda edizione di Art Nouveau Week

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Partirà domani la seconda edizione dell'Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, e l'Associazione milanese It ...

Frequentare corsi specifici permette di conoscere professionisti esperti del settore, quali medici e ostetriche, ma, allo stesso tempo, altre future mamme, con le quali stabilire contatti mirati al ...(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Partirà domani la seconda edizione dell'Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, e l'Associazione milanese It ...