Belen Rodriguez riparte da Tu si que Vales: sui social piccole anticipazioni (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi giorni si è molto parlato della presenza di Belen Rodriguez nella prossima edizione di Tu si que Vales, che si sta registrando proprio oggi a Roma. Si era detto che alla fine, anche se ancora la bella argentina non ne aveva parlato pubblicamente, ci sarebbe stata. E infatti Belen c’è e ci sarà! Anche lei non aveva detto molto ma poche ore fa, probabilmente proprio in concomitanza con le registrazioni di questa edizione del programma, la show girl, che veste i panni di conduttrice, ha rotto gli indugi e ha postato sui social delle storie che non lasciano dubbi. Prima un dettaglio dell’abito che indossa, un bellissimo tubino nero con strass, e poi una foto integrale. Ovviamente con il tag alla pagina instagram di Tu si que Vales, per far capire che lei c’è alla faccia di chi la dava fuori dal programma di Canale 5. Belen ... Leggi su ultimenotizieflash

