Chi può permettersi Thiago Alcantara? (Di domenica 5 luglio 2020) Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha recentemente dichiarato che il futuro per Thiago Alcantara potrebbe essere lontano dalla Baviera: il centrocampista spagnolo, dopo 7 stagioni ricchissime di successi, ha voglia di lanciarsi in una nuova sfida altrove e starebbe spingendo affinché questo suo desiderio venga avverato. Alla luce di questo, quali club europei potrebbero permettersi il giocatore ex Barcellona? Manchester City Il Manchester City è una delle principali candidate... Leggi su 90min

pisto_gol : Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio,… - stebellentani : Senza dare patenti di interismo, ma nessun interista che avesse almeno 14 anni nel 97-98 puó augurarsi che la J vin… - sbonaccini : Con il sindaco di Casteldelci, terzo comune più piccolo della @RegioneER Chi ha la responsabilità di governare una… - ArtemisBia : RT @gladiatoremassi: Mi chiedo: ma possibile che #Conte può tranquillamente sedersi tra la gente comune, mentre i vari #salvini e le #melon… - ILTEO_3 : RT @pisto_gol: Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovr… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it