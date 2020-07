Vitamina D: proprietà, benefici, carenza e dosi consigliate (Di sabato 4 luglio 2020) La Vitamina D è molto importante per la formazione delle ossa e dei denti. Vediamo le proprietà, i benefici e le dosi consigliate. Aggiornamento in data 4 luglio 2020 – ore 22,00 Il periodo estivo è favorevole per una buona scorta di Vitamina D Oltre ad essere assorbita dagli alimenti, la Vitamina D viene prodotta a livello della pelle. Questo meccanismo permette la produzione di Vitamina D3 (colecalciferolo) e non D2 (ergocalciferolo), di produzione esclusivamente vegetale ed assumibile dall’uomo, invece, solo per via alimentare. I raggi del sole favoriscono la conversione del 7-deidrocolesterolo che può dare origine al colecalciferolo ma anche a due prodotti inattivi: il lumisterolo ed il tachisterolo. La quantità di D3 e D2 prodotti dipende dalle radiazioni ultraviolette dalla superficie cutanea esposta, dal suo spessore e ... Leggi su 2anews

