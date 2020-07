Sportitalia - Under per sostituire Callejon, non c'è solo il Napoli: la Roma chiede tanto (Di domenica 5 luglio 2020) Cengiz Under, con ogni probabilità, dovrebbe lasciare la Roma nelle prossime settimane. Cominciare una nuova avventura in Italia sembra un'idea probabile, ma resta da capire con quale squadre. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Alfredo Pedullà, autorevole giornalista di Sportitalia, tramite il proprio sito ha riportato alcuni aggiornamenti. "Napoli-Roma non vale tantissimo per la classif ...

Napoli-Roma non vale tantissimo per la classifica, chiaramente ci riferiamo alla zona Champions con l’Atalanta che ha preso il volo. Ma serve per mantenere la condizione in vista degli impegni europei ...

