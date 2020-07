La Juve mantiene il distanziamento sociale dalla Lazio: poker al Toro ancora con “Dybaldo” [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) In tempi di Covid, mantenere il distanziamento è sempre cosa buona e giusta. La Juve lo sa ed esegue. Il derby della Mole è suo, facile facile: tre punti al Torino e nuovamente +7 sulla Lazio, in attesa del risultato dei biancocelesti questa sera. Protagonisti ancora loro: Dybala e Cristiano Ronaldo. Il primo ha segnato il quinto gol consecutive nelle ultime cinque. Anzi, il quinto gol bellissimo consecutivo nelle ultime cinque. Il secondo è finalmente andato in rete su punizione, dopo due anni in Italia in cui non ci era andato neanche vicino. La partita. La partenza è sprint. Dybala riceve palla in area, salta facile Lyanco e mette dentro con l’aiuto di una deviazione. Juve a tutto campo, Toro assente. I bianconeri pressano, creano occasioni e alla mezz’ora raddoppiano. Contropiede letale avviato da Dybala, che passa da Ronaldo e che ... Leggi su calcioweb.eu

