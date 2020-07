Gabrio Vaccarin fotografato con la divisa nazista, Fratelli D’Italia: “Prenderemo provvedimenti”render (Di sabato 4 luglio 2020) Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, immortalato in una foto mentre indossa la divisa da nazista. Dura la reazione dei colleghi di partito: “Ingiustificabile, verranno presi provvedimenti”. Di recente è trapelata sul web un’immagine che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere di Fratelli d’Italia, mentre indossa la divisa nazista. Se inizialmente potrebbe apparire come una bufala, … L'articolo Gabrio Vaccarin fotografato con la divisa nazista, Fratelli D’Italia: “Prenderemo provvedimenti”render proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - fattoquotidiano : Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista - GassmanGassmann : Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine - montagne6308 : Il consigliere di Fdi Gabrio Vaccarin in divisa nazista. Rizzetto: “subito provvedimenti” - salidaparallela : RT @carlakak: Quanti articoli del Codice Penale ha violato questo deficiente Consigliere Comunale di una cittadina del Friuli appartenente… -

Consigliere comunale in divisa nazista. Bufera social

Una foto lo ritrae in piedi con addosso una divisa nazista. Alle sue spalle c’è un ritratto di Hitler. Lui è Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Nimis (Udine), finito nella bufera dopo che nelle ...

