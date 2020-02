Al teatro Augusteo, in scena Gianfranco Gallo con “Lo zio del Medico dei pazzi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli- Gianfranco Gallo, artista poliedrico e figlio d’arte, noto al grande pubblico anche per le interpretazioni di serie quali “Gomorra” e “Un posto al sole”, torna in scena al teatro Augusteo dal 12 al 16 febbraio 2020 con “Lo zio dei Medico dei pazzi”, una commedia che riscrive riallacciandosi all’opera originale “Pensione Scholler” degli autori tedeschi Laufs e Jacoby, piuttosto che a “O miedeco d’e pazze” di Scarpetta. Della pièce, di cui Gallo firma anche la regia rivela “noi autori teatrali siamo la naturale sovrapposizione di artisti passati: in me c’è Pulcinella, Viviani, Totò, i De Filippo, Troisi, etc., ma anche Woody Allen, Mel Brooks, Peter Seller. Il mio modo di fare commedia è la stratificazione di ciò che ho visto e mi ha interessato, senza alcun intento speculativo. Ispirandomi allo Scarpetta autore vivente, e non all’autore ... anteprima24

