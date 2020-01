Jennifer Aniston e Brad Pitt, il ritorno di fiamma fa impazzire tutti: «Si sono visti in gran segreto più volte» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quella che sembrava una speculazione della stampa ‘rosa’ ed una suggestione dei fan più romantici, potrebbe essere un’ipotesi piuttosto plausibile: Jennifer Aniston e Brad Pitt, negli ultimi tempi, si sarebbero riavvicinati non poco. E c’è già chi sogna il ritorno di una coppia, sposata per quasi cinque anni. Li avevamo lasciati nel backstage degli Screen Actors Guild, mentre si erano scambiati piccole e tenere effusioni. Brad Pitt e Jennifer Aniston, dal canto loro, non hanno mai diffuso indizi su un loro possibile ritorno di fiamma, ma ci sarebbero alcune conferme da parte di amici comuni. Non è un mistero, d’altronde, che in occasione dei suoi 50 anni l’attrice abbia invitato anche l’ex marito, con cui è stata sposata dal 2000 al 2005, prima di essere ‘scaricata’ per Angelina Jolie. Negli ultimi tempi, però, le indiscrezioni si ... attualitavip.myblog

