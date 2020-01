La mossa delle Sardine: «Mercoledì incontro con il movimento emiliano, dobbiamo darci una struttura» (Di martedì 28 gennaio 2020) Confermato. Mercoledì 29 gennaio ci sarà la prima riunione post-elettorale delle Sardine del gruppo di Bologna e dell’Emilia-Romagna. «dobbiamo pensare a una struttura efficace a livello nazionale per coordinare i lavori e arrivare preparati all’incontro di Scampia». Il 14 e il 15 marzo le Sardine di tutta Italia si riuniranno – a tre mesi esatti dal primo meeting generale, a Roma -, per elaborare delle linee guida. Punti comuni per ciò che concerne la comunicazione e l’indirizzo nazionale, proposte più specifiche per i diversi territori. Con un occhio di riguardo per le regioni che andranno al voto la prossima primavera. Non si tratterà di formare un direttivo emiliano-romagnolo, ma di individuare alcune figure che, avendo lavorato alla tornata elettorale dalla quale Stefano Bonaccini è uscito vincitore, possano aiutare i referenti locali nella comunicazione ... open.online

