Roma | Fonseca | «Il derby? Lo vince chi gioca meglio» – VIDEO

Fonseca ringrazia i tifosi della Roma : «Vi renderemo orgogliosi» – FOTO : Paulo Fonseca ha ringraziato i tifosi della Roma per il sostegno dato in vista del derby. Ecco il messaggio del tecnico Paulo Fonseca ha ringraziato i tifosi della Roma per il supporto dato nella rifinitura in vista del derby. Questo il messaggio del tecnico giallorosso sui suoi profili social. «La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione ...

Roma - Fonseca : «Inaccettabile lo striscione su Zaniolo» – VIDEO : Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del vergognoso striscione apparso fuori da Trigoria riferito a Zaniolo Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dello striscione apparso a Trigoria nei confronti di Nicolò Zaniolo. «Per me chi l’ha fatto non è un tifoso di calcio, non è accettabile. Chi l’ha fatto non è una persona che ama il calcio. Al momento in classifica la Lazio è al terzo posto, noi siamo al ...

Roma - i convocati di Fonseca per il derby. Tornano Pastore e Perotti : Roma, sono 22 i convocati di Fonseca per il derby contro la Lazio. All’interno dell’elenco Tornano Perotti e Pastore Al termine della sua conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per il derby. All’interno dell’elenco figurano anche Pastore e Perotti, due recuperi importanti per la Roma. Ecco tutti i nomi: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, ...

‘Zoppo de Roma’ - striscione contro Zaniolo a Trigoria. Fonseca : “Non sono tifosi” : Verso Roma-Lazio, striscione contro Zaniolo a Trigoria. Fonseca attacca: “Questi non sono tifosi. sono molto contento di vedere entusiasmo”. ROMA – striscione contro Zaniolo alla vigilia di Roma-Lazio. “Zaniolo come Rocca…Zoppo de Roma“. Paragone con un ex giallorosso che ha dovuto fermarsi per un grave infortunio alla gamba. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Digos per cercare di ...

Calcio - il like di Fonseca su : «Vendete Florenzi». Una gaffe? La Roma mette una pezza : «Non si è accorto di averlo fatto» : In casa Romanista sono i like sui social ad agitare gli animi dei tifosi. E non manca un velo di mistero il caso che vede al centro delle polemiche l’allenatore Fonseca, colpevole di aver messo “like” al commento di un tifoso in una foto di allenamento sull’account Instagram della società. Quel commento, ormai un tormentone della tifoseria Romanista, recitava: «Vendete Florenzi». E tra i diversi apprezzamenti è apparso anche quello dello stesso ...

Roma - Fonseca può sorridere. Verso il recupero Pastore e Perotti : Roma, Paulo Fonseca può accennare un sorriso. Il portoghese presto avrà a disposizione Perotti e Pastore, Verso il recupero Non è un periodo particolarmente positivo per la Roma. I giallorossi sono adesso attesi dal derby e, come ormai di consueto in questa stagione, si trovano in piena emergenza infortunati. Paulo Fonseca può tuttavia accennare un piccolo sorriso. Nell’allenamento odierno si è rivisto Mirante, completamente recuperato. ...

Roma : i difetti del 4231 di Fonseca : La Roma di Fonseca sta attraversando alti e bassi. L’allenatore portoghese deve trovare un compromesso tra le sue idee e i giocatori a disposizione Allo Shakhtar, si erano visti con chiarezza i principi calcistici di Fonseca. Il 4231 del tecnico portoghese avvicina molto i 4 attaccanti tra di loro, con i terzini che si alzano per dare ampiezza. Situazione che sta proponendo anche alla Roma, si vede nella slide sopra. Cerca di sviluppare ...

Roma - Fonseca annuncia : «Cristante e Kluivert pronti per il derby» – VIDEO : Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia della Roma contro la Juve Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dalla Roma contro la Juve. Queste le parole del tecnico giallorosso in vista del delicato derby di domenica alle 18. «Se Cristante e Kluivert ci sono per il Derby? Sì, sono pronti. Non abbiamo altri giocatori per giocare il derby a ...

Roma - Fonseca : «Mercato? Stiamo lavorando è ancora aperto - non voglio parlarne» – VIDEO : Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dalla Roma in Coppa Italia contro la Juve Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua Roma contro la Juve in Coppa Italia. Il tecnico giallorosso si è soffermato sul tema caldo del mercato, dal quale aspetta rinforzi. «Mercato? Mi aspetto qualcosa, speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne ...

Roma - Fonseca : «Sono preoccupato. Mercato? Possiamo prendere due giocatori» : Il tecnico della Roma Fonseca ha commentato l’eliminazione della Coppa Italia per mano della Juventus Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: «La qualità è differente e loro hanno sfruttato le occasioni, ma abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri. Dzeko per noi è importante, ma il problema non è Kalinic». «Sono molto preoccupato per gli infortuni. Lazio? Sarà una partita diversa, dobbiamo lavorare ...

Juventus Roma : come l’assenza di Dzeko condizione Fonseca : Senza Dzeko, la Roma perde una fonte di gioco fondamentale. Kalinic ha caratteristiche molto diverse L’assenza di Dzeko in Juventus-Roma è molto pesante per Fonseca. Il bosniaco è un centravanti con una visione periferica fuori dal comune: sono fondamentali i suoi movimenti a venire incontro per smistare il gioco. Sfruttando anche la sua qualità nei duelli aerei, la Roma può servirlo anche con lanci da dietro per risalire il ...

Roma - Fonseca : «Cristiano Ronaldo è un orgoglio» : Il tecnico della Roma Fonseca ha elogiato il connazionale Cristiano Ronaldo a poche ore dalla sfida contro la Juventus Mancano ormai poche ore alla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ritroverà in campo da avversario il connazionale Cristiano Ronaldo. «È un orgoglio per noi portoghesi. Parliamo di un grandissimo giocatore, un simbolo del ...

Juventus Roma - i convocati di Fonseca. Torna Fazio - c’è il giovane Estrella : Juventus Roma, Fonseca dirama la lista dei giocatori convocati per la gara contro i bianconeri. Fazio Torna a disposizione Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita tra Juventus e Roma, in programma domani sera e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell’elenco figura Fazio, che Torna dopo l’infortunio. Ecco la lista completa: PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato. DIFENSORI: Jesus, ...

Coppa Italia - Fonseca : “I giocatori sono stanchi - ma la Roma vuole vincere contro la Juve” : Le parole del tecnico giallorosso alla viglia dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus fanno capire bene con quale spirito la Roma scenderà in campo all'Allianz Stadium: "Siamo motivati e in fiducia. Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono pronti". Dzeko è squalificato, giocherà Kalinic: "Ha fatto bene a Parma, giocherà una buona partita".Continua a leggere