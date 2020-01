Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria: La resa dei conti/e (Di domenica 26 gennaio 2020) Oggi alle urne 5 milioni e mezzo di italiani. Si vota per le regionali in Emilia Romagna e Calabria. In gioco la tenuta della Maggioranza, e non solo. Circa il 10 per cento degli italiani oggi votano in Emilia Romagna e Calabria. In ballo c’è la presidenza delle regioni. Fino ai primi exit pool tutti … L'articolo Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria: La resa dei conti/e proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - fattoquotidiano : Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista: “Le spiego la democrazia parlame… - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Salvini contestato a Bologna: “Vogliamo restare liberi. Dove sono i 49 milioni?”. E i sostenito… -