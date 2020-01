Calciomercato – Politano al Napoli | accordo da 2 milioni a stagione

Calciomercato - il Napoli aumenta lo stipendio e Politano si convince : Matteo Politano, Inter e Napoli hanno definito la trattativa di mercato. Tra le parti c'è totale accordo, a cominciare dal calciatore che ha detto sì a un contratto fino al 2024 con stipendio di 2 milioni netti a stagione (più bonus). Una somma superiore rispetto a quanto percepito finora a Milano (1.6). Il club partenopeo ha rilanciato anche per Amrabat.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - Matteo Politano cambia la vita a Hirving Lozano : Si fa attendere l’incontro tra Cristiano Giuntoli e gli agenti di Matteo Politano per definire l’accordo sull’ingaggio dell’esterno in procinto di trasferirsi al Napoli. Ieri il ds del Napoli aveva già incontrato Davide Lippi. Matteo Politano continua ad essere uno degli obiettivi azzurri in questa sessione di Calciomercato, in barba all’interesse della Roma. Le ultime indiscrezioni parlano di un gradimento concreto ...

Calciomercato Napoli - Politano arriva e Tonelli saluta : Calciomercato Napoli: è fatta per l’approdo all’ombra del Vesuvio dell’esterno dell’Inter per un affare da 25 milioni di euro, mentre il difensore oggi fa le visite mediche con la Sampdoria. Calciomercato Napoli | Matteo Politano sembra destinato a trasferirsi non più a Roma ma al Napoli. L’offerta del club azzurro sembra soddisfare maggiormente le richieste dei nerazzurri. Si parla di una operazione da 22/25 ...

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli beffa la Roma per Matteo Politano : Matteo Politano si appresta ad essere presto un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore ha detto di sì agli azzurri e c’è anche l’accordo totale tra i due club. La formula dell’operazione sarà del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, per un totale di 25 milioni di Euro, con Fernando Llorente destinato all’Inter. Il mercato di gennaio conosce quindi nuovi sviluppi per gli azzurri. Il sacrificio dello spagnolo ...

Calciomercato - Politano apre al Napoli. Intesa (quasi) totale tra azzurri e Inter : Matteo Politano ha aperto al Napoli, nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti per raggiungere l'accordo definitivo sul contratto. Sono queste le ultime notizie di Calciomercato sulla trattativa decollata in queste ore e che ha subito un'accelerata in virtù dell'accordo che Inter e azzurri hanno già trovato sulla cessione dell'attaccante esterno.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - intesa di massima con l’Inter per Politano : Calciomercato Napoli: gli azzurri vogliono farsi un regalo per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e sono pronti ad affondare il colpo per Matteo Politano dell’Inter. Calciomercato Napoli | Il Napoli irrompe su Matteo Politano. L’esterno d’attacco dell’Inter, che sembrava a un passo dalla Roma, dopo aver effettuato anche le visite mediche, salvo poi veder sfumare tutto per la vicenda Spinazzola, potrebbe ...

