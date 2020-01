Sanniti Five Soccer, parla il capitano Mario Pastore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Brucia ancora la sconfitta casalinga subita domenica scorsa contro il Palazzisi (2-7) con la classifica che ora inizia a destare più di qualche preoccupazione alla squadra del duo Pellegrino e Bovio, visto che la zona Play-Off dista ben sette lunghezze. In momenti delicati come questi c’è bisogno della personalità e del carisma degli uomini chiave per trasmettere tranquillità e caricare un ambiente demoralizzato, e chi meglio di capitan Pastore può descriverci la situazione che si vive in casa Sanniti. Ciao Mario, da capitano e veterano della squadra, cosa puoi dirci riguardo la sconfitta di domenica contro il Palazzisi ? “Buonasera a tutti gli appassionati di Calcio a 5, purtroppo domenica abbiamo subito all’ultimo minuto il forfait del nostro pipelet che si è andato ad aggiungere alla già preannunciata mancanza di Mirko Federici, l’uomo più ... anteprima24

