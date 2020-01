“Questo è rispetto?”. Valeria Marini torna in tv dopo il GF Vip. E affonda Alfonso Signorini (Di giovedì 23 gennaio 2020) dopo aver fatto irruzione nella casa del Grande Fratello Vip per parlare chiarire con Rita Rusic, Valeria Marini è tornata a #cr4 La repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti su Rete 4. In studio da Chiambretti la Marini ha parlato del suo incontro con Rita Rusic e Valeriona non è stata proprio tenera nei confronti di Alfonso Signorini. Ovviamente non potevano mancare riferimenti al modo in cui è stata apostrofata Valeria Marini da Antonella Elia e Antonio Zequila che le hanno detto “Cessa”, “Mostro” e “cu**na”. Prima che la Marini entrasse in studio, ha visto i filmati inerenti ai commenti di Zequila e la Elia e ha detto: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Non mi sembra che questo è rispetto… è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi irrispettose. E quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli ... caffeinamagazine

