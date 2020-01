Gossip Uomini e Donne, Martina Nasoni soffre per Daniele Dal Moro: lo sfogo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Daniele Dal Moro a Uomini e Donne, Martina Nasoni confessa: “Ho pianto tanto” Daniele Dal Moro, dopo la fine della sua storia con Martina Nasoni, è approdato al Trono Classico di Uomini e Donne come tronista. Una scelta che ha spiazzato nel vero senso della parola Martina, la quale non ha fatto mistero sui social di esserci rimasta molto male. E oggi la ragazza è tornata a parlare di tutta questa faccenda in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa occasione il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti le ha chiesto se sia riuscita a superare la delusione nel sapere il suo ex Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne. E a quel punto la giovane ha risposto negativamente, svelando: “Quando l’ho saputo ho pianto…Non mi sento pronta a vederlo accanto a un’altra…Ammetto di averla ... lanostratv

