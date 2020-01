Festival di Sanremo 2020, “Roberto Benigni ha chiesto 300mila euro, la sua partecipazione è a rischio”. Ma non è l’unica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston è ancora tutt’altro che definitiva. Dopo il forfait di Monica Bellucci, sarebbero a rischio anche le partecipazioni di Georgina Rodriguez – compagna di Cristiano Ronaldo – e di Roberto Benigni. Secondo le indiscrezioni, la prima avrebbe chiesto un compenso di 140mila euro a fronte dei 25/30 mila preventivati – sempre stando ai rumors – dalla Rai, per affiancare Amadeus alla conduzione di una delle serate e far sedere Cr7 tra il pubblico in platea. Benigni invece avrebbe alzato ulteriormente l’asticella, chiedendo all’ufficio risorse artistiche di Viale Mazzini 300mila euro, come scrive Dagospia. Insomma, una nuova criticità da affrontare per l’ad Fabrizio Salini, già da ... ilfattoquotidiano

