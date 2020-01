Coronavirus: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Coronavirus preoccupa anche il nostro Paese: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata all’ospedale di Bari, arrivava dalla Cina. Il primo caso sospetto di Coronavirus sarebbe in fase di valutazione in Italia. Una donna proveniente da Wuhan sarebbe ricoverata all’ospedale di Bari. La notizia è arrivata poco fa. L'articolo Coronavirus: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

