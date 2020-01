Black Widow: Marvel celebra i 100 giorni dall'uscita del film con un teaser (Di giovedì 23 gennaio 2020) I Marvel Studios celebrano i 100 giorni all'uscita di Black Widow e l'avvio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con un nuovo teaser trailer del cinecomic. Marvel festeggia i 100 giorni che mancano all'uscita di Black Widow con un nuovo teaser trailer diffuso via social, doppia ricorrenza considerando che la pellicola standalone su Vedova Nera inaugurerà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Diretto da Cate Shortland, sceneggiato da Eric Pearson, Ned Benson e Jac Schaeffer, Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Per adesso è stato confermato che il film seguirà Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in una missione solitaria che la porterà a incontrare di nuovo la compagne della Red Room Yelena Belova (Florence Pugh). Black ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Widow: Marvel celebra i 100 giorni dall'uscita del film con un teaser - UniMoviesBlog : Mancano esattamente 100 giorni all'uscita nelle sale Usa di #BlackWidow, il nuovo cinecomic targato… - TestedSociopath : Ma io prima o poi realizzerò il fatto che vedrò Rachel Weisz fare cose del genere in Black Widow? Mi sa proprio di… -