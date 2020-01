Garanzini: davvero qualcuno ha pensato che Gattuso avrebbe fatto meglio di Ancelotti? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Su La Stampa, Gigi Garanzini analizza la giornata di campionato appena finita. “La Juve non perde un colpo, l’Inter invece sì: il pareggio di Lecce le costa non solo il raddoppio del distacco dalla capolista, ma anche il secondo posto potenziale”. Già, continua, perché la Lazio avanza ed ha ancora una partita da recuperare. Qualora vincesse sul Verona arriverebbe a scavalcare l’Inter e si porterebbe a tre punti dalla Juventus. L’Inter conferma il suo momento di stanca. Ieri, contro il Lecce, la squadra ha fornito una prestazione modesta. “Squadra complessivamente sotto tono, Godin ormai ai confini dell’impresentabilità: e se per una volta la coppia d’attacco rifiata, pur dopo il solito avvio perentorio, il gioco ristagna senza trovare sbocchi alternativi”. Nemmeno la Juve ha incantato con il suo gioco. “Questo è un periodo in cui non tutto, ma ... ilnapolista

napolista : Garanzini: davvero qualcuno ha pensato che #Gattuso avrebbe fatto meglio di #Ancelotti? Su La Stampa analizza la g… -