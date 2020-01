Le banche Usa padrone della finanzia Ue (Di domenica 19 gennaio 2020) La crescita di Wall Street garantita negli ultimi anni dalle politiche accomodanti della Fed e dalla gigantesca riforma fiscale dell’amministrazione Trump ha avuto tra i principali beneficiari il mondo bancario a stelle e strisce. “America First!”, il motto elettorale di Donald Trump, si è sostanziato essenzialmente in “Wall Street First!”, e questo ha portato al decollo degli utili delle grandi banche, che nel 2019 hanno conosciuto una crescita esponenziale dei profitti registrati. Sei banche, da sole, hanno realizzato 120 miliardi di dollari di utili. Il balzo senza precedenti degli indici, che hanno guadagnato mediamente il 30% nell’esercizio fiscale appena concluso, ha portato a un ampliamento della leva garantita dagli investimenti in azioni, a una forte rivalutazione dei portafogli e a un incremento delle commissioni percepite dalle grandi ... Leggi la notizia su it.insideover

