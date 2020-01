Come sarà la domenica delle sardine a Bologna? (Di domenica 19 gennaio 2020) La città è la stessa, ma il resto e davvero diverso. Sembrano passati più dei due mesi che separano il 14 novembre dal 19 gennaio. Sono le date della prima uscita delle sardine a Bologna e della grande manifestazione che arriva a una settimana dalle elezioni regionali. Quel passaparola che aveva portato diecimila persone in piazza Maggiore è diventato un movimento vero e proprio che arriva a una manifestazione nazionale dopo decine di flash mob e uscite locali. Le sardine scendono di nuovo in piazza, questa volta piazza VIII Agosto, con un mix organizzato di musica e partecipazione che appare sempre più politica. C’è chi l’ha definito una sorta di concertone del Primo Maggio organizzato con una raccolta fondi on line che puntava a 50mila euro e ne ha raccolti più di 70 mila, 65mila al netto delle spese che serviranno per i costi della sicurezza. «In totale abbiamo ricevuto donazioni per ... Leggi la notizia su vanityfair

