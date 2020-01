Atac, Yard Cam incaricata di vendere ex depositi e patrimonio immobiliare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Yard Cam, societa’ del Gruppo Yard, specializzata nella consulenza e nell’asset management in tutti gli ambiti relativi alla gestione e al recupero di crediti insoluti, e’ stata incaricata dai Commissari Liquidatori nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo di Atac, azienda del trasporto pubblico di Roma, nonche’ primo operatore della mobilita’ urbana in Italia e una delle piu’ grandi realta’ di gestione del Trasporto Pubblico Locale in Europa, di coordinare il processo di vendita degli immobili non strumentali della municipalizzata. Il patrimonio immobiliare di Atac in vendita, che ammonta ad un valore di 91 milioni di euro, si estende all’interno dell’area metropolitana di Roma e comprende nello specifico 15 proprieta’ di tipologia mista, tra le quali ex rimesse, uffici, aree e terreni. Yard Cam ... Leggi la notizia su romadailynews

