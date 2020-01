Nuoto | Federica Pellegrini lancia la bomba | “Sto pensando di continuare dopo Tokyo”

Federica Pellegrini Nuoto : “Tokyo 2020? So cosa mi aspetta”. E il ritiro potrebbe slittare… : Donna dell’anno nello sport, fenomeno sportivo e mediatico come forse nessun altro in Italia in questo momento, Federica Pellegrini si prepara a piazzare la ciliegina su una torta già molto ben farcita. L’appuntamento olimpico, da dodici anni a questa parte, non le ha riservato le stesse soddisfazioni dei Mondiali e degli Europei e questo cruccio l’ha spinta a non fermarsi dopo Rio, ad affrontare altre due sfide da cui è uscita ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Paltrinieri e Panziera volano a Tokyo - Federica Pellegrini ok nella giornata dei primati : Una terza giornata coi fiocchi quella degli Assoluti invernali di Nuoto, che si è tenuta a Riccione. nella rassegna nazionale, prima chance per gli atleti nostrani di conquistare il pass per Tokyo 2020, i riscontri considerevoli non sono mancati. Pronti, via e il primatista italiano dei 200 dorso Matteo Restivo mette in scena una gara su valori notevolissimi nei 200 dorso, che lo porta a sfiorare il suo record italiano (1'56″29), ...

Nuoto - Federica Pellegrini : "Soddisfatta del mio tempo nei 200 sl nonostante la stanchezza. Mai così veloce a dicembre" : Federica Pellegrini vince i suoi 200 stile libero negli Assoluti invernali di Riccione, prima manifestazione utile per ottenere il pass alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra non ottiene il crono di 1'55″4 (tempo limite), ma comunque mette in scena una grande prova perché mai era stata così consistente a dicembre. Sì perché il tempo di 1'56″36, che le ha regalato la vittoria, è ottimo, facendo tutte le valutazioni ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Federica Pellegrini eterna! Ennesimo oro nei 200 sl a Riccione : Dopo la roboante prestazione con annesso pass olimpico di Margherita Panziera, tutto lo Stadio del Nuoto di Riccione attendeva in piedi, con lo sguardo desideroso dell'ennesima magia, la Divina Federica Pellegrini, attesa, nei suoi 200 stile libero, a concludere la sua stagione invernale 2019 al meglio. Per Pellegrini, in una finale senza nessuna avversaria in grado di tenerle testa, è arrivato un 1.56.36 che le permette di sorridere per ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : batterie 14 dicembre. Federica Pellegrini passeggia nei 200 sl - Panziera convincente nei 200 dorso : Ultima giornata di batterie nei Campionati Italiani 2019 invernali di Nuoto. Nella piscina di Riccione, ultime heat prima delle finali del pomeriggio che assegneranno i pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020. Nei 200 dorso uomini il migliore della mattinata romagnola è stato Luca Mencarini in 2'00″76, che ha preceduto di 4 centesimi Christopher Ciccarese (2'00″80) e il primatista italiano Matteo Restivo ...

Federica Pellegrini - Nuoto : "Farò i 200 sl. Non sono brillantissima - ma ci voglio provare" : Arriva l'ennesima vittoria ai Campionati italiani di nuoto per Federica Pellegrini. L'azzurra si è imposta in quel di Riccione nei 100 stile libero, timbrando il tempo di 53"95, battendo Silvia Di Pietro. Le parole ai microfoni Rai nel post gara: "Penso di fare i 200 stile libero. Non siamo brillantissimi, però voglio provare a vedere domani cosa succede. Non è così malvagio il tempo di oggi 53"9. Si comincia a ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Federica Pellegrini vince con autorità la gara regina al femminile : Quando in acqua entra lei, la Divina, Federica Pellegrini, qualcosa di incredibile è sempre nell'aria e, anche oggi, allo Stadio del Nuoto di Riccione, nella seconda giornata di finali di questi Campionati Italiani Assoluti, l'attesa per i suoi 100 stile libero era spasmodica. Federica, nell'ennesima sfida con l'amica-rivale Silvia Di Pietro (che proprio ieri l'ha beffata nella mezza distanza dello stile), conscia ...

18.32 Nicolò Martinenghi vince in 26.96 battendo Fabio Scozzoli (27.34) e Federico Poggio (27.44). 18.29 Fabio Scozzoli contro Nicolò Martinenghi, sarà battaglia sui 50 rana maschili. 18.25 Benedetta Pilato vince in 30:08, la pugliese vince il suo primo titolo italiano in vasca lunga dopo aver brillato agli Europei. La 14enne batte Martina Carraro (30.52) e Arianna Castiglioni (30.77).

18.15 Tra poco i 100 stile libero dove Miressi è pronto a regalare spettacolo, prima naturalmente la finale B. 18.14 Federica Pellegrini spinge anche nella seconda vasca e vince il titolo sui 100 metri in 53.95, il minimo per le Olimpiadi era impossibile. Alle sue spalle Silvia Di Pietro (54.95) e Paola Biagioli (55.32). 18.13 Pellegrini parte a razzo, ottima continuità nei primi 50 metri e tocca la ...