‘Ndrangheta, ‘legami con boss Grande Aracri’: arrestati medico e il presidente di una banca. Indagato Adamo per traffico di influenze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuovo avviso di garanzia per Nicola Adamo, ex parlamentare ed ex assessore regionale del Pd, per traffico di influenze. L’ex vice presidente della Calabria, già coinvolto nell’inchiesta Rinascita-Scott, risulta indagato nell’inchiesta della Dda di Catanzaro su ipotizzate ingerenze della cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri sulle attività del Comune di Cutro che ha portato all’arresto di un imprenditore, un medico e il presidente di una banca. Gli uomini delle Fiamme gialle di Crotone hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di Ottavio Rizzuto, attuale presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito cooperativo del Crotonese e già dirigente, dal 2007 al 2015, dell’Area tecnica del Comune di Cutro; Alfonso Sestito, medico cardiologo al Policlinico Gemelli di Roma (con studi a Roma, Reggio Emilia e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

