Il paradiso delle signore 4: ENNIO, nuovo amore per CLELIA? Anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Il paradiso delle signore 4, Anticipazioni: l'attore TOMMASO BASILI sarà ENNIO Palazzi Novità in arrivo a Il paradiso delle signore, ma per i lettori di questo sito non si tratta a dire il vero di un completo "fulmine a ciel sereno": tempo addietro vi avevamo anticipato in anteprima che nella fiction daily di Rai 1 sarebbe a un certo punto apparso un uomo che avrebbe interagito parecchio con CLELIA Calligaris (Enrica Pintore). In tale occasione avevamo letto diversi commenti scettici sui social, ma la notizia era assolutamente vera e infatti ora riceve la conferma di Telepiù. Eh sì: il settimanale della Mondadori anticipa nel suo ultimo numero che dal 12 febbraio irromperà in scena ENNIO Palazzi, un imprenditore ricco di carisma che – tra le varie sale cinematografiche di sua proprietà – possiede anche il cinema che si trova nei pressi del paradiso.

Qual è il destino di Federico ne IL PARADISO DELLE SIGNORE 4?