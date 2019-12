Elezioni regionali in Emilia | colpo di scena | Berlusconi punta su Sgarbi per salvare

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) In vista delleindel 26 gennaio 2020 sono state presentate le liste elettorali, che mettono sotto i riflettori, senza neppure troppe sorprese, la fuga dei politici un tempo di Forza Italia, che sono finiti oggi praticamente in ogni lista. Tra i candidati che i cittadini potranno votare c’è un po’ di tutto: Raffaele Fedocci, colonnello dei Carabinieri, vicecomandante regionale, che si è candidato con Fratelli d’Italia e che per questa ragione si è messo da ieri in licenza elettorale. Il figlio di Giacomo Bulgarelli, noto calciatore del Bologna, che corre per il partito leghista. Nel centrosinistra c’è Mauro Felicori, ex direttore della Reggia di Caserta che supporta il governatore uscente del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Nelle liste anche la professoressa Beatrice Buscaroli nelle file della Lega e e Vittorio, l’asso giocato ...

