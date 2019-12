Torturavano un disabile per divertimento | tre ragazzi arrestati nel Cosentino

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019)unper puro, sottoponendolo a ogni tipo di umiliazione. Con questa accusa, i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro (Cs) hanno eseguito stamattina un’ordinanza di custodia cautelare a gli arresti domiciliari nei confronti di tre giovani di 19, 20 e 26 anni. I reati contestati sono tortura aggravata, violazione di domicilio ed interferenze illecite nella vita privata. I tre giovani, in concorso con un 19enne del luogo arrestato dai Carabinieri per gli stessi reati la settimana scorsa, erano entrati a casa della vittima, un signore con disabilità psicofisica, che vive in evidente stato di abbandono e disagio sociale e avevano iniziato prima a schernirlo, poi a schiaffeggiarlo, percuoterlo e a scoprirlo ripetutamente dalle coperte che lo avvolgevano nel letto. Ma non solo, si compiacevano delle loro “gesta” riprendendo ...

